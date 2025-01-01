إصابة شاب واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس

طوباس / سما/

أصيب شاب، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقمها تسلمت إصابة رصاص حي في الرجل نتيجة اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس جاري النقل إلى المستشفى.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء لؤي وقصي ومحمود ماجد صوافطة، بعد محاصرة منزل ذويهم في طوباس، إضافة إلى الشاب سليمان الشاويش بعد محاصرة منزل ذويه في مخيم الفارعة جنوب المدينة، كما أصيب والدهم بالرصاص.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكانين.