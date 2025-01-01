الاحتلال يفجر منزل الأسير الهيموني في مدينة الخليل

الخليل/سما/

فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، منزل الأسير أحمد رفيق الهيموني في واد ابو كتيله بمدينة الخليل.

وكان الأسير الهيموني قد نفذ مع الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في "تل أبيب" أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين.

واقتحمت قوات كبيرة معززة بالآليات والشاحنات والمعدات مصطحبة وحدة هندسة المتفجرات، أحياء مدينة الخليل، وتركزت في منطقة حي ابو كتيله، حيث اقتحمت شقة الأسير الهيموني الواقعة في عمارة مكونة من عدة طوابق وفجرتها، بعد إطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنعهم الاقتراب من المنزل.