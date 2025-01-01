  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: المرحلة الأولى من الاتفاق بين حماس واسرائيل ستُنجز هذا الأسبوع

الإثنين 06 أكتوبر 2025 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: المرحلة الأولى من الاتفاق بين حماس واسرائيل ستُنجز هذا الأسبوع



وكالات - سما-

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات اتفاق لإنهاء الحرب على "التحرك بسرعة"، محذرًا من "إراقة الدماء، وهو أمر لا يريده أحد".

وفي منشور نشره على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية التي يملكها، زعم ترامب: "أُبلغتُ أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستُنجز هذا الأسبوع".

قائلاً: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك محادثات إيجابية للغاية مع حماس ودول حول العالم (عربية وإسلامية وغيرها)، بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، والأهم من ذلك - تحقيق السلام أخيرًا في الشرق الأوسط. كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة.

فيما يتعلق بالمحادثات التي ستبدأ اليوم في شرم الشيخ، كتب: "ستجتمع الفرق الفنية في مصر لوضع التفاصيل النهائية وتوضيحها".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لقد أُبلغتُ بأن المرحلة الأولى ستُستكمل هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة. سأواصل متابعة هذا الصراع المستمر منذ قرون. الوقت ينفد، وإلا ستُراق الدماء".

سيصل المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، ومستشاره وصهره، جاريد كوشنر، إلى مصر لإجراء مفاوضات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الأربعاء.

كما سينضم إليهما وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بعد وصولهما بوقت قصير، وحسب التطورات. وستُجرى المحادثات بمرافقة الوسيطين مصر وقطر. في غضون ذلك، وصل وفد حماس، الذي سبق أن وصل إلى مصر الليلة الماضية، برئاسة رئيس الحركة ورئيس ف نه ٨ريق التفاوض، خليل الحية.

الأكثر قراءة اليوم

بأوامر من بن غفير..إسرائيل تُهين الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ" : ضربوها وأجبروها على تقبيل علم اسرائيل ..

ترامب: إذا قررت حماس البقاء في السلطة فسيتم تدميرها تماماً

الحية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس لبحث تنفيذ خطة ترامب..

نتنياهو: لا سلطة فلسطينية على غزة ولا تطبيق لخطة ترامب قبل الإفراج عن جميع الأسرى

بيان عربي مشترك يرحب بخطوات حماس تجاه مقترح ترامب حول غزة

حماس تسعى للإفراج عن خمسة اسرى كبار بينهم مروان البرغوثي وسعادات

"كاتس" متباهيا : قصف الابراج وكثافة العمليات اجبرت 900 الف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

البيت الأبيض : تحذير لنتنياهو و«حماس» من التخريب على «فوز» ترمب بـ«جائزة نوبل»

عشرات الشهداء والجرحى وغارات اسرائيلية متواصلة رغم مزاعم تخفيف القصف في قطاع غزة

مباحثات حاسمة في مصر اليوم وحماس تبدأ في جمع جثث القتلى الاسرائيليين ..

مسؤول أميركي: التقدم بشأن خطة ترامب جيد والجميع واثقون من التوصل لاتفاق

الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة وإنما تخفيف مؤقت للقصف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية