ترامب: المرحلة الأولى من الاتفاق بين حماس واسرائيل ستُنجز هذا الأسبوع

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات اتفاق لإنهاء الحرب على "التحرك بسرعة"، محذرًا من "إراقة الدماء، وهو أمر لا يريده أحد".

وفي منشور نشره على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية التي يملكها، زعم ترامب: "أُبلغتُ أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستُنجز هذا الأسبوع".

قائلاً: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك محادثات إيجابية للغاية مع حماس ودول حول العالم (عربية وإسلامية وغيرها)، بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، والأهم من ذلك - تحقيق السلام أخيرًا في الشرق الأوسط. كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة.

فيما يتعلق بالمحادثات التي ستبدأ اليوم في شرم الشيخ، كتب: "ستجتمع الفرق الفنية في مصر لوضع التفاصيل النهائية وتوضيحها".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لقد أُبلغتُ بأن المرحلة الأولى ستُستكمل هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة. سأواصل متابعة هذا الصراع المستمر منذ قرون. الوقت ينفد، وإلا ستُراق الدماء".

سيصل المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، ومستشاره وصهره، جاريد كوشنر، إلى مصر لإجراء مفاوضات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الأربعاء.

كما سينضم إليهما وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بعد وصولهما بوقت قصير، وحسب التطورات. وستُجرى المحادثات بمرافقة الوسيطين مصر وقطر. في غضون ذلك، وصل وفد حماس، الذي سبق أن وصل إلى مصر الليلة الماضية، برئاسة رئيس الحركة ورئيس ف نه ٨ريق التفاوض، خليل الحية.