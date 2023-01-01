عشرات الشهداء والجرحى وغارات اسرائيلية متواصلة رغم مزاعم تخفيف القصف في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 731 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 24 شهيدا منذ فجر الأحد في قطاع غزة منهم 14 بمدينة غزة .

وشن جيش الاحتلال 131 غارة خلال 48 ساعة خلفت 94 شهيدا رغم دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

غزة والشمال

وارتقت شهيدة وعدة اصابات بقصف اسرائيلي ليلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وهزت انفجارات عنيفة الأجزاء الغربية لمدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال إغلاق طريق الرشيد لليوم السادس مانعا المواطنين من العودة للمدينة فيما سمح لطاقم إسعاف بانتشال شهيدين ارتقيا قبل ايام قرب محور "نتساريم".

وسط القطاع

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة وكذلك شمالي مخيم النصيرات وشرقي مخيم دير البلح.

وخلال 24 ساعة استشهد اربعة مواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى.

جنوب قطاع غزة

كما استهدفت غارة إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد المواطن خالد عبد الخالق محمد الرقب 33 عاما متأثرا بإصابته في قصف سابق من طائرات الاستطلاع في مواصي خان يونس .

واستشهد اربعة مواطنين قرب مراكز المساعدات الأمريكية جنوب القطاع.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 65 مواطنا بينهم شهيدان انتشال 153 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,139 شهيدًا و169,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 2 شهداء و 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,605 شهيدًا وأكثر من 19,124 إصابة.