مباحثات حاسمة في مصر اليوم وحماس تبدأ في جمع جثث القتلى الاسرائيليين ..

غزة / سما/

تبدأ اليوم الاثنين في مصر محادثات مصيرية بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الاسرى وإنهاء الحرب وفقًا لـ"خطة الـ 21 نقطة" التي وضعها الرئيس ترامب .

من الجانب الأمريكي، سيشرف على المحادثات مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتعرب الولايات المتحدة عن تفاؤلها بشأن فرص نجاح المحادثات. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بحذر أكبر، قائلاً إنه "لا يستطيع ضمان موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى..

بحسب تقارير عربية، بدأت الحركة بجمع جثث القتلى الإسرائيليين استعدادًا لإطلاق سراحهم. كما أعلنت حماس أن الوسطاء تلقوا قائمة بجثث الرهائن والأحياء الذين سيُنقلون إلى اسرائيل.

لكن حماس ستطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة غزة ووقف الطلعات الجوية فوق القطاع.

وتستعد حماس لمفاوضات تستمر لأكثر من أسبوع، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الخارجية روبيو بأن أمام حماس بضعة أيام فقط للتوصل إلى اتفاقات.

بالإضافة إلى الخطوط التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي، تطالب حماس أيضًا بعدم تدخل إسرائيل في قائمة الإسرى، والإفراج عن 250 اسيرا، مما سيمنع إسرائيل من استخدام حق النقض ضد اسرى كبار مثل مروان البرغوثي.

في وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو لشبكة NBC بأنه تم الاتفاق على معظم تفاصيل الاتفاق، وأن الأمور اللوجستية لا تزال عالقة. وأضاف: "تم الاتفاق على 90% من التفاصيل، لكن الأمور اللوجستية لا تزال بحاجة إلى عناية".

وصرح روبيو لاحقًا بأن "المفاوضات لا يمكن أن تستمر أسابيع أو حتى أيامًا". وأضاف: "ما لم يسيطر على غزة من لا يريدون تدمير إسرائيل، فلننسَ أمر الدولة.