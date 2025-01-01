ترامب: إذا قررت حماس البقاء في السلطة فسيتم تدميرها تماماً

وكالات / سما/

في تصريحات لشبكة CNN الاخبارية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس من "الطمس الكامل" إذا رفضت التخلي عن السلطة والسيطرة على قطاع غزة.

جاءت تصريحات ترامب في خضم الجهود المستمرة للدفع بخطته المقترحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح ترامب أنه يتوقع الحصول على "الوضوح قريباً" حول ما إذا كانت حماس ملتزمة حقاً بالسلام، مشدداً على أن مصيرها يتوقف على قرارها بالتنازل عن السلطة.

وفيما يخص الموقف الإسرائيلي، أكد ترامب التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإنهاء حملة القصف في غزة، ودعم الرؤية الأوسع للرئيس الأمريكي.

ورداً على سؤال عما إذا كان نتنياهو على استعداد لوقف القصف، أجاب ترامب بـ "نعم على بيبي".

وأضاف ترامب أنه يأمل أن يصبح اقتراحه لوقف إطلاق النار حقيقة واقعة، مؤكداً أنه يعمل بجد لتحقيق ذلك.