مقتل مواطنين في جريمتي إطلاق نار في رهط ودير الأسد داخل أراضي الـ48

القدس المحتلة / سما/

قتل مواطنان (29، و50 عاما)، فجر اليوم الأحد، في بلدتي دير الأسد شمالا ورهط جنوبا داخل أراضي الـ48، في جريمتي إطلاق نار.

وبهاتين الجريمتين، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في أراضي الـ48 منذ مطلع العام إلى 194 قتيلا بينهم 20 امرأة، في وقت يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا وانفلاتا في جرائم القتل والعنف.

وتشير المعطيات إلى أن 164 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 99 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. كما سجلت 9 جرائم قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.