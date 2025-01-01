  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل مواطنين في جريمتي إطلاق نار في رهط ودير الأسد داخل أراضي الـ48

الأحد 05 أكتوبر 2025 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطنين في جريمتي إطلاق نار في رهط ودير الأسد داخل أراضي الـ48



القدس المحتلة / سما/

قتل مواطنان (29، و50 عاما)، فجر اليوم الأحد، في بلدتي دير الأسد شمالا ورهط جنوبا داخل أراضي الـ48، في جريمتي إطلاق نار.

وبهاتين الجريمتين، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في أراضي الـ48 منذ مطلع العام إلى 194 قتيلا بينهم 20 امرأة، في وقت يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا وانفلاتا في جرائم القتل والعنف.

وتشير المعطيات إلى أن 164 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 99 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. كما سجلت 9 جرائم قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية تكشف الآلية المحتملة لحفظ الأمن في غزة بعد إنسحاب إسرائيل

﻿ رد “حماس” على صفقة ترامب يُشعل أزمة في إسرائيل..

النيابة الفلسطينية توقف وزيراً ر بتهمة الرشوة وتجميد اموال نظمي مهنا

ترامب يكشف خريطة الانسحاب الإسرائيلي: عندما توافق حماس ستبدأ صفقة الأسرى

وفد حماس يصل القاهرة لبدء مفاوضات تنفيذ خطة ترامب

ترامب يحذر حماس : لن أتسامح مع التأخير

ويتكوف يصل المنطقة بخطة لانسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة

الأخبار الرئيسية

"كاتس" متباهيا : قصف الابراج وكثافة العمليات اجبرت 900 الف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة

بيان عربي مشترك يرحب بخطوات حماس تجاه مقترح ترامب حول غزة

بأوامر من بن غفير..إسرائيل تُهين الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ" : ضربوها وأجبروها على تقبيل علم اسرائيل ..

الحية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس لبحث تنفيذ خطة ترامب..

قناة إسرائيلية تكشف الآلية المحتملة لحفظ الأمن في غزة بعد إنسحاب إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية