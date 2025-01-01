تظاهرة بالالاف للجالية في بريمن الألمانية تنديدا بحرب الابادة والتجويع

برلين/ وكالات/

نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت ، تظاهرة حاشدة شارك بها الالاف تنديدا بحرب الابادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة رغم خطة ترامب رافعين الاعلام الفلسطينية، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في الوقفة، ديتليف جريش رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية، عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

وقال سامر بلال اصلان رئيس الجالية الفلسطينية نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية إن هذه التظاهرة الـ100 تضامنا مع اهلنا في قطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال وسياسة التجويع.

واوضح اصلان "اننا سنظل مع اهلنا في غزة ولن نكل ولن نمل حتى تتوقف حرب الابادة الجماعية في غزة وسنواصل تقديم دعمنا لاهلنا بكل ما نستطيع".

وطالب اصلان دول العالم بضرورة تكثيف الضغط من اجل ادخال المساعدات الانسانية والاغاثية لاهلنا في القطاع.