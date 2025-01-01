  1. الرئيسية
ضربوها وأجبروها على تقبيل علم اسرائيل ..

بأوامر من بن غفير..إسرائيل تُهين الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ" وتحتجزها في ظروف قاسية

الأحد 05 أكتوبر 2025 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بأوامر من بن غفير..إسرائيل تُهين الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ" وتحتجزها في ظروف قاسية



سما / وكالات /

أكّدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ سفارة السويد لدى الاحتلال، أبلغت الخارجية في "ستوكهولم" أن "غريتا ثونبرغ" عانت من ظروف قاسية خلال اعتقالها.

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أنّ "ثونبرغ" أُدخلت إلى حجرة اعتقال فيها برغوث، وعانت من طفح جلدي وجفاف ولم تحصل على ما يكفي من المياه والغذاء.

ونقلت الصحيفة عن ناشطة سويدية أخرى قولها بأنها رأت "المحققين أجبروها (ثونبرغ) على التلويح بأعلام".

وقال أحد النشطاء أيضاً "إنهم شدّوا غريتا من شعرها وضربوها وأجبروها على تقبيل علم إسرائيل"، مضيفاً أنّهم قد فعلوا كل يمكن أن يخطر على البال، كإنذارٍ للآخرين".

بدوره، أفاد ناشط آخر بأنّهم "لفّو غريتا بعلم إسرائيل وساروا بها وكأنها كأس بطولة".

وقالت صحيفة معاريف ان وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير اصدر أوامر مشددة باهانة الناشطين الذين تم اعتقالهم ضمن اسطول الحرية الذي حاول الوصول الى شواطئ غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل الناشطة السويدية "غريتا ثونبرغ" ونشطاء آخرين من دول مختلفة وهم على متن "أسطول الصمود العالمي" الذي أبحر لكسر الحصار عن غزة، بعد الاعتداء على سفنه.

