الاحصاء :ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آب

رام الله / سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 3.11% خلال شهر آب الماضي مقارنة بشهر تموز المنصرم، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.58 خلال شهر آب مقارنة بـ 84.94 خلال تموز.

وأضاف الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت ارتفاعا نسبته 19.03% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 13.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 1.62% خلال شهر آب 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال شهر آب الماضي مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنسوجات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة منتجات التبغ.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي انخفاضا في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 1.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في القطاع متوقفة عن العمل.