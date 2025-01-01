الحية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس لبحث تنفيذ خطة ترامب..

  1. الرئيسية
الأحد 05 أكتوبر 2025 10:38 ص
سما / وكالات /

يصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية ظهر اليوم الاحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة والخاصة بتبادل الأسرى.

وأضافت تقارير اعلامية أن لقاءات القاهرة ستشهد تبادلاً للرسائل عبر الوسطاء المصريين والقطرين الذين يتواجدون في نفس المبنى حيث من المقرر أن يتواجد الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأميركيين "ستيف ويتكوف" و"جاريد كوشنر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة ستستضيف، الاثنين، وفدين من إسرائيل وحركة حماس لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تنفيذ عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضحت أن "الجهود المصرية المتواصلة، تأتي بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

