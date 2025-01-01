إسرائيل تصعد هجماتها ..عشرات الشهداء والجرحى ومجازر بغزة رغم دعوات وقف النار

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 730 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 70 شهيدا منذ فجر السبت في قطاع غزة منهم 47 بمدينة غزة .

وشن جيش الاحتلال 93 غارة رغم دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

غزة والشمال

وادّت غارة على منزل عائلة عبد العال بحي التفاح إلى استشهاد 18 مواطنا اغلبهم من الأطفال والنساء إضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين.

وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين في المناطق الشمالية لشارع الشفاء شمال غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً محيط مفترق الطيران في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ولا تزال دبابات الاحتلال تمنع المواطنين من العودة لمدينة غزة من الجنوب وتمنعهم كذلك من الوصول إلى معظم أحياء المدينة الجنوبية والشرقية .

وسط القطاع

وخلال 24 ساعة استشهد اربعة مواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى.

جنوب قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال عمليات تدمير المنازل وسط وجنوب مدينة خان يونس.

واستشهد 19 مواطنا في المدينة بينهم اربعة من طالبي المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 66 مواطنا و265 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما اشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,074 شهيدًا و169,430 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدًا و 57,389 إصابة.

ولفتت انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ونوهت الى انه تم اضافة عدد 720 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و 40 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,603 شهيدًا وأكثر من 19,094 إصابة.

كما سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة لطفلين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC) عن المجاعة في غزة، سُجّلت 181 حالة وفاة، من بينهم 39 طفلًا.