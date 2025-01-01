الطقس: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.