بحضور ممثلين عن الأونروا ..نادي أتلتيك بلباو الاسباني يتضامن مع فلسطين ويدعو لوقف الابادة

مدريد/وكالات/

نظم نادي أتلتيك بلباو الإسباني، الليلة الماضية، فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني على ملعبه سان ماميس قبيل مباراته أمام فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشملت الفعالية حضور فلسطينيين، من بينهم كابتن منتخب فلسطين السابقة هني ثلجية، إضافة إلى ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إقليم الباسك.

ورفعت الجماهير الكبيرة خلال العرض العلم الفلسطيني ورفعت لافتة رسالة تضامنية على شاشات الملعب : "أتلتيك مع فلسطين. أوقفوا الإبادة".

كما اضاء النادي شاشات ملعبه سان ماميس بالعلم الفلسطيني.

وتأتي الفعالية في إطار مشروع مشترك بين مؤسسة أتلتيك بلباو والأونروا في إقليم الباسك، يهدف إلى تقديم دروس في التربية البدنية لحوالي 8 آلاف طفل فلسطيني لاجئ في سوريا، عبر 16 مدرسًا تم تعيينهم في مدارس تديرها الأونروا.

وقال أتلتيك بلباو إن هذا الحدث يعد جزءًا من التزام النادي بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يستخدم النادي منصته الرياضية للتعبير عن التضامن مع القضايا الإنسانية، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن الاعتراف بدولة فلسطين أواخر أيار/ مايو الماضي، ليشكل هذا الاعتراف تتويجا لمواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال، تبنتها مدريد على مدار أكثر من نصف قرن.