نقابة الصحفيين: شهر من الإجرام الدموي الإسرائيلي بحق الصحافة الفلسطينية

رام الله/سما/

رصدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، سلسلة من الانتهاكات والجرائم المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام خلال شهر آب/أغسطس 2025، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يلي بيانات انتهاكات واعتداءات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في شهر 8/2025:

1/8استشهاد معدّة ومقدّمة البرامج في إذاعة "صوت الشباب" الصحفية مروة مسلم داخل منزلها في حي الشجاعية.

4/8 أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد قرار إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في مدينة رام الله لمدة 60 يومًا أخرى، بعد أن اقتحم البناية التي تضم مقر الجزيرة بمدينة رام الله. علمًا أن القرار صادر ومنفذ منذ تاريخ 22/9/2024، بينما أُغلق مكتب الجزيرة في القدس بغضون أسبوعين بعد ذلك .

5/8اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على كل من مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي سليم بشارات ومراسل شبكة "قدس الإخبارية" الصحفي معاذ غنام خلال تغطيتهما الصحفية في قرية "العقبة" شرق طوباس، ومنعوهما من تغطية هدم مدرسة قيد الإنشاء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية فرح أبو عياش من قرية بيت امر شمال الخليل .

6/8 دمّرت قوات الاحتلال منزل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل في مدينة خان يونس.

7/8تعرض مراسل قناة "الغد" في قطاع غزة الصحفي محمود أبو سلامة للتحريض من قبل صفحة على "فيسبوك" تُدعى "إسرائيل تتكلم بالعربية" التي اتهمته بالكذب وتزوير الأخبار.

7/8دمّرت قوات الاحتلال منزل مراسلة شبكة "نوى" الصحفية إسلام الأسطل في خان يونس جنوب القطاع.

7/8 صادرت قوات الاحتلال محتويات مطبعة "أبو جودة للدعاية والإعلان" في مخيم العروب، حيث صادرت 4 طابعات و5 أجهزة حاسوب خاصة بالبرمجيات والتصميم، ولوحات إلكترونية لثلاث طابعات كبيرة، إضافة إلى هاتف نقال، كما حطّمت العديد من المعدات.

10/8 استشهاد ستة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين قرب مستشفى "الشفاء".، والشهداء هم:

* مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف

* مراسل الجزيرة في مدينة غزة الصحفي محمد قريقع

* مصورا قناة الجزيرة إبراهيم ظاهر و مؤمن عليوة

* مساعد المصور الصحفي محمد نوفل

* المصور في موقع "ساحات" محمد الخالدي (استشهد بعد ساعات)

كما أُصيب في الواقعة الصحفي الحر محمد قيطة (إصابة في الظهر) ومراسل قناة "الكوفية" الصحفي محمد صبح بجروح خطيرة في أنحاء جسده.

11/8 حرّض الصحفي في القناة 12 عميت سيغال عبر قناته على "تلغرام" ضد الصحفيين الذين اغتيلوا قبل يوم، وكتب: (انتظرت الخبر طويلًا وطويلًا جدًا).

10/8 تعرض مصور قناة "عودة" الصحفي محمد أبو عون للتهديد عبر اتصال هاتفي من مجهول.

16/8 منعت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين المكوّن من مراسل التلفزيون الصحفي بدر نجم، ومصور التلفزيون سعود هايل، واحتجزتهما في منطقة "المسعودية" الأثرية بين مدينتي جنين ونابلس، ثم أطلقت سراحهما بعد مسح مواد مصوّرة وتهديدهما في حال العودة للتغطية.

17/8منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلًّا من مصور وكالة US SIPA الصحفي ناصر شتية والصحفي الحر جمال ريان من تغطية إقامة بؤرة استيطانية في بلدة "بيت دجن" شرق نابلس.

18/8استشهاد الصحفي والمحرر في صحيفة "الرسالة" إسلام الكومي مع أحد أطفاله جراء قصف مدفعي لمنزله في حي "الصبرة" جنوب مدينة غزة.

19/8دمرت طائرات الاحتلال منزل الصحفي مازن البلبيسي.

20/8 اعتقلت قوات الاحتلال المصوّر الصحفي معاذ عمارنة بعد اعتراض مركبته على شارع بيت لحم–الخليل، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر.

23/8اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على الطواقم الصحفية ومنعوهم من تغطية اقتحام قرية "المغير" شرق مدينة رام الله.

عرف منهم: طاقم تلفزيون فلسطين، طاقم تلفزيون العربي، طاقم TRT World، مراسل قناة TRT الصحفي محمد علوان، وطاقم Press TV المراسلة نقاء حامد والمصور نضال المصري**.

23/8استشهاد مصور تلفزيون فلسطين الصحفي خالد المدهون برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله الصحفي شمال مدينة غزة مساءً.

24/8 منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية تجريف أشجار الزيتون في بلدة "المغير".

عرف منهم: طاقم تلفزيون العربي (المراسل فادي العصا والمصور هادي صبارنة)، الصحفي محمود خلاف من تلفزيون فلسطين.

25/8 استشهاد خمسة صحفيين صباحًا وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة أثناء تغطيتهم الصحفية في مستشفى "ناصر الطبي" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والشهداء هم:

* مصور وكالة رويترز وتلفزيون فلسطين الصحفي حسام المصري

* مصور قناة الجزيرة محمد سلامة

* مصور وكالة NBC الأمريكية معاذ أبو طه

* مصورة وكالة الأسوشيتد برس وصحيفة "الإندبندنت عربي" مريم أبو دقة

* مراسل شبكة "قدس فيد" وموقع "ميدل إيست" البريطاني الصحفي أحمد أبو عزيز

المصابون:

* مصور وكالة رويترز ووكالة "شينخوا" الصينية حاتم عمر (إصابات في الرأس واليدين)

* مصور قناة فلسطين جمال بدح (إصابة في القدم اليمنى التي بُترت لاحقًا)

* المصور الحر محمد فايق (أصيب بالشلل نتيجة شظايا في ظهره وأنحاء جسده)

* المصور الحر محمد سلامة (أصيب بشظية في الكتف)

25/8استشهاد مراسل صحيفة "الحياة الجديدة" الصحفي الدكتور حسن دوحان برصاص الاحتلال خلال تواجده داخل خيمته في شارع "الأسطبل" بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

26/8 حرّض الإعلامي في قناة 14 الصحفي تسفيكا يحزقل على قتل الصحفيين الفلسطينيين خلال برنامج تلفزيوني على قناة i24.

26/8 اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية خلال اقتحام مدينة رام الله بالضرب وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، كما حاولت دهسهم.

عرف منهم: مصور وكالة "أسوشيتد برس" الصحفي عماد اسعيد، مراسل فضائية "الغد العربي" الصحفي ضياء حوشية، مصور وكالة "الأناضول" التركية هشام أبو شقرة.

27/8اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية أثناء اقتحام شارع فيصل بمدينة نابلس، ومنعتهم من التغطية واستهدفتهم بقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة بعضهم بالاختناق والإغماء.

عرف منهم:

* المصور في تلفزيون فلسطين عبد الله أبو صبرة

* مراسل قناة رؤيا الصحفي حافظ أبو صبرة

* مصور وكالة US SIPA ناصر شتية

* مصور قناة الجزيرة فادي ياسين

* الصحفي الحر صدقي ريان

* مراسل قناة العربي عميد شحادة ومصور القناة ربيع منير

* الصحفي الحر عبد الله بحش

* مراسل قناة الغد خالد بدير ومصور القناة شادي جرارعة

* مراسلة تلفزيون الفجر ولاء فطاير والمصور محمود فوزي

* مراسل تلفزيون المدينة عبد الرحمن ضميدي

* مراسلة راديو حياة أميرة حموضة

* مراسل قناة الجزيرة **ليث جعار والمصور فادي ياسين

* مراسل فضائية جامعة النجاح عمير ستيتية

*مراسل فلسطين بوست مجاهد طبنجة

* الصحفي يزن حمايل والصحفي محمد الفار والصحفية ساجدة بني شمسة

27/8اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الحر وأستاذ الإعلام في جامعة بيت لحم أسيد عمارنة عقب إيقاف مركبته في قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

30/8دمرت صواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مقر شركة "عالم نيوز" التي تقدم خدمة للتلفزيون الجزائري وسط مدينة غزة، ما أدى إلى انهيار جدرانه ونجاة الطاقم العامل من موت محقق.

31/8أُصيب مراسل قناة BBC الصحفي فايز قريقع إثر قصف استهدفه في حي الصبرة بمدينة غزة.

31/8استشهدت الصحفية إسلام عابد مع زوجها وعدد من أطفالها خلال قصف استهدف منزلها وسط مدينة غزة.