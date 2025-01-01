  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الظهور الأول لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بعد محاولة اغتياله

الأحد 05 أكتوبر 2025 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الظهور الأول لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بعد محاولة اغتياله



الدوحة /سما/

ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية فجر يوم الأحد، للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله التي نفذتها إسرائيل عبر غارة على العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الحية في مقطع مصور، بثته قناة العربي القطرية وتحدث خلاله عن فقد نجله همام الحية، في الغارة الإسرائيلية.

وقال الحية، في أول تعليق على محاولة اغتياله ومقتل نجله ومدير مكتبه وعدد من مرافقيهم: "لا فرق بين أي شهيد في غزة وبين ابني".

واستهدفت إسرائيل يوم 9 سبتمبر 2025 بغارة جوية مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة حماس في اجتماع لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

لكن كبار مسؤولي حماس نجوا من الغارة، في حين قتل 5 من مرافقي الوفد المفاوض، إضافة إلى عنصر في قوات الأمن الداخلي القطرية.

ولاحقا، اعتذر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال اتصال أجراه بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، من قطر على انتهاك سيادتها، وتعهد بعدم استهدافها مستقبلا.

الأكثر قراءة اليوم

﻿ رد “حماس” على صفقة ترامب يُشعل أزمة في إسرائيل..

الاعلام العبري : اسرائيل تعد قوائم الأسرى الفلسطينيين وترسل وفدها التفاوضي إلى القاهرة

وفد حماس يصل القاهرة لبدء مفاوضات تنفيذ خطة ترامب

ويتكوف يصل المنطقة بخطة لانسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة

ترامب يحذر حماس : لن أتسامح مع التأخير

رويترز تنشر مقارنة بين رد حماس وخطة ترامب بشأن غزة

الجيش الاسرائيلي يوقف عملية احتلال مدينة غزة بأمر من المستوى السياسي

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تصعد هجماتها ..عشرات الشهداء والجرحى ومجازر بغزة رغم دعوات وقف النار

IMG_1949

ترامب يكشف خريطة الانسحاب الإسرائيلي: عندما توافق حماس ستبدأ صفقة الأسرى

نتنياهو: سنستعيد "الرهائن" ونبقى في عمق قطاع غزة

مجزرة جديدة ..18 شهيدا و60 مصابا ومفقودا بقصف منزل مأهول في غزة

ترامب يحذر حماس : لن أتسامح مع التأخير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية