الظهور الأول لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بعد محاولة اغتياله

الدوحة /سما/

ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية فجر يوم الأحد، للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله التي نفذتها إسرائيل عبر غارة على العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الحية في مقطع مصور، بثته قناة العربي القطرية وتحدث خلاله عن فقد نجله همام الحية، في الغارة الإسرائيلية.

وقال الحية، في أول تعليق على محاولة اغتياله ومقتل نجله ومدير مكتبه وعدد من مرافقيهم: "لا فرق بين أي شهيد في غزة وبين ابني".

واستهدفت إسرائيل يوم 9 سبتمبر 2025 بغارة جوية مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة حماس في اجتماع لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

لكن كبار مسؤولي حماس نجوا من الغارة، في حين قتل 5 من مرافقي الوفد المفاوض، إضافة إلى عنصر في قوات الأمن الداخلي القطرية.

ولاحقا، اعتذر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال اتصال أجراه بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، من قطر على انتهاك سيادتها، وتعهد بعدم استهدافها مستقبلا.