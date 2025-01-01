  1. الرئيسية
الأحد 05 أكتوبر 2025 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شارك" مدينة إيطالية تعلن تضامنها: اعتراف بدولة فلسطين وإدانة الإبادة بحق شعبه



روما/سما/

في أجواء جماهيرية حاشدة ضمّت أبناء المدينة، وبحضور ثمانية رؤساء بلديات من مختلف المناطق، سلّم رئيس بلدية تشيفيتافيكيا سعادة السفيرة د. منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين، قرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي صوّت عليه المجلس البلدي بالإجماع.

ولم يقتصر القرار على الاعتراف، بل تضمّن أيضًا إدانة واضحة وصريحة لجرائم الإبادة والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في موقف إنساني وأخلاقي يجسد التزام المجتمع المحلي في تشيفيتافيكيا بالدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

وقد لاقى القرار تفاعلاً واسعًا من الحضور الذين أكدوا تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والاستقلال.

