ترامب يكشف خريطة الانسحاب الإسرائيلي: عندما توافق حماس ستبدأ صفقة الأسرى

واشنطن/سما/

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة السبت عن خريطة قال إنها تُظهر خط الانسحاب الأولي الذي وافقت عليه إسرائيل

. وفي منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "بعد مناقشات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه وأطلعنا حماس عليها وعندما توافق حماس على ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا".

وأضاف أنه بعد ذلك "سيبدأ تبادل الأسرى وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت 3 آلاف عام".

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لحسم التفاصيل بشأن إنهاء الحرب على القطاع، يوم الإثنين المقبل في مصر.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب.

الخريطة التي كشف عنها ترامب الليلة الماضية تُشبه خط الانسحاب الأولي المرسوم باللون الأصفر على خريطة نُشرت قبل أكثر من أسبوع، ضمن خطة الرئيس المكونة من عشرين نقطة .

الخريطة الجديدة أكثر تفصيلاً، وتُظهر بوضوح أن رفح لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالطبع محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. في شمال قطاع غزة، تُدرج الخريطة صراحةً بيت حانون ضمن المنطقة التي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

أكد ترامب، كما ذُكر، أن هذا "انسحاب أولي"، وأن خطته المكونة من عشرين نقطة تتضمن انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من غزة. بعد هذا الانسحاب الأولي لإتاحة إطلاق سراح الرهائن، ستنقل إسرائيل تدريجيًا السيطرة على أراضٍ إضافية إلى قوة دولية عربية-إسلامية سيتم إنشاؤها، وتضمن نزع السلاح من القطاع.

ووفقًا لخريطة الانسحاب الأصلية المنشورة كجزء من الخطة، سيواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على محيط أمني على طول حدود القطاع، وكذلك على حدوده مع مصر في فيلادلفيا، "حتى التأكد تمامًا من عدم وجود أي تهديد من قطاع غزة.