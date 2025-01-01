  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة الفلسطينية توقف وزيراً ر بتهمة الرشوة وتجميد اموال نظمي مهنا

السبت 04 أكتوبر 2025 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة الفلسطينية توقف وزيراً ر بتهمة الرشوة وتجميد اموال نظمي مهنا



رام الله/سما/

أفاد مصدر حكومي فلسطيني أن هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقًا رسميا مع وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، على خلفية شبهات أثيرت تتعلق بتلقيه رشاوى واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

وأضاف المصدر: "أن التحقيق يشمل ملفات عدة يُشتبه بتورط الوزير فيها، من بينها منح تراخيص وموافقات بشكل مخالف للإجراءات الرسمية".

وأكد المصدر أن الوزير يتواجد حاليا في مدينة رام الله، وهو في عهدة نيابة مكافحة جرائم الفساد، بينما بدأت الهيئة استدعاء عدد من الموظفين والمسؤولين لمراجعة وثائق وعقود مرتبطة بالقضية.

وفي هذا السياق، قرر رئيس الوزراء، بعد قراره وقف وزير النقل عن العمل في وقت سابق من اليوم السبت، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات، بالاضافة للمهام الموكلة اليه لضمان استمرار سير العمل. ولم يوضح مجلس الوزراء اسباب ذلك.

التحفظ على أملاك رئيس المعابر الهارب

وفي تطور متزامن، كشف المصدر ذاته عن فتح تحقيق منفصل مع رئيس هيئة المعابر والحدود والذي يتواجد حاليا خارج فلسطين، وقررت النيابة التحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية.

وقد قرر الرئيس محمود عباس، تعيين أمين قنديل الطريفي، مسيرا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفا لنظمي مهنا.

وأشار المصدر الحكومي إلى النهج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة، موضحا أن الحكومة تعاملت خلال سنة ونصف مع أكثر من 60 خطوة إصلاحية في الشأن العام، شملت ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

وأكد المصدر أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع القضايا بسرية تامة وفق القانون.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي حتى اللحظة من الوزير، أو رئيس هيئة المعابر.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، بما يعكس اهتمام السلطة القضائية بمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب ينشر موافقة «حماس» على حسابه ويدعو اسرائيل إلى وقف قصف غزة فوراً..

﻿ رد “حماس” على صفقة ترامب يُشعل أزمة في إسرائيل..

الاعلام العبري : اسرائيل تعد قوائم الأسرى الفلسطينيين وترسل وفدها التفاوضي إلى القاهرة

"حماس" تعلن تسليم ردها على خطة ترامب للوسطاء ..

ويتكوف يصل المنطقة بخطة لانسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة

رويترز تنشر مقارنة بين رد حماس وخطة ترامب بشأن غزة

الجيش الاسرائيلي يوقف عملية احتلال مدينة غزة بأمر من المستوى السياسي

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: سنستعيد "الرهائن" ونبقى في عمق قطاع غزة

مجزرة جديدة ..18 شهيدا و60 مصابا ومفقودا بقصف منزل مأهول في غزة

ترامب يحذر حماس : لن أتسامح مع التأخير

وفد حماس يصل القاهرة لبدء مفاوضات تنفيذ خطة ترامب

﻿ رد “حماس” على صفقة ترامب يُشعل أزمة في إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية