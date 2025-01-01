  1. الرئيسية
مجزرة جديدة ..18 شهيدا و60 مصابا ومفقودا بقصف منزل مأهول في غزة

السبت 04 أكتوبر 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة ..18 شهيدا و60 مصابا ومفقودا بقصف منزل مأهول في غزة



غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مجزرة مُروّعة، إثر قصف الطيران الحربي لمنزل مأهول في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى لشهداء وجرحى ومفقودين.

وأفادت مصادر طبية بأن المجزرة أسفرت عن 18 شهيدا بالإضافة لعشرات الإصابات؛ بينما أُبلغ عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، عقب استهداف منزل مأهول بالمدنيين شمال شرقي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر، أن غالبية الشهداء من الأطفال. منوهة إلى أن أكثر من 40 مدنيًا أصيبوا بجروح متفاوتة؛ جلهم من الأطفال؛ "وما زال قرابة الـ 20 مواطنًا تحت الأنقاض".

وذكر شهود عيان أن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلًا مأهولًا لعائلة "عبد العال" قرب مسجد المحطة في حي التفاح بمدينة غزة.

من جانبه، صرح جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 18 شهيدًا مدنيًا؛ بينهم 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين و8 أعوام.

