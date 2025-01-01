﻿ رد “حماس” على صفقة ترامب يُشعل أزمة في إسرائيل..

القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى ليلة الجمعة / السبت “تقييما عاجلا” للوضع في غزة، دون حضور وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، المعارضين لإنهاء الحرب بالقطاع.

وقالت الهيئة: “أجرى رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية تقييما عاجلا للوضع مع عدد محدود من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين وفريق التفاوض. وتغيب الوزيرين بن غفير وسموتريتش”.

وجاء تقييم الوضع الذي أجراه نتنياهو قبيل بيان لمكتبه ردا على بيان حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

جدير بالذكر أن بن غفير وسموتريتش عضوان في المجلس الوزاري المصغّر “الكابينت” الذي كان حتى وقت قريب يدير الحرب في قطاع غزة.

ولم توضح الهيئة أسباب عقد التقييم بغياب الوزيرين اللذين هددا مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال قررت إنهاء الحرب على غزة.

كما لم يصدر عن الوزيرين أي تعليق فوري بشأن ذلك، في تطور لافت على غير عادة الوزيرين.

من جانبها، أكدت صحيفة “معاريف” العبرية استبعاد نتنياهو للوزيرين من “تقييم عاجل” للوضع في غزة.

وفي سياق متصل، وجه مكتب نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان) بعدم إجراء أي مقابلات إعلامية، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

وفجر السبت، قال مكتب نتنياهو في بيان: “في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.

ومساء الجمعة، قالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وفي تعليقه على رد حماس، قال ترامب، في منشور على حسابه بمنصته “تروث سوشيال”: “بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”.

وأضاف: “على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، وفي الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك”.

ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة لم تسمها: “في إسرائيل لا يعتبرون ردّ حماس ردًا إيجابيًا، ويقولون إن رئيس الوزراء (نتنياهو) فوجئ بردّ ترامب على ردّ حماس”

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم، أعلن ترامب، عن خطة تتألف من 20 بندا، من بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الخطة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع ترامب بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو، أنه “يدعم خطة ترامب”، معتبرا أنها “تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب”، وفق تعبيره.