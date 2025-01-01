  1. الرئيسية
وفد حماس يصل القاهرة لبدء مفاوضات تنفيذ خطة ترامب

السبت 04 أكتوبر 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس يصل القاهرة لبدء مفاوضات تنفيذ خطة ترامب



سما / وكالات /

من المتوقع أن ترسل حركة حماس وفدًا إلى القاهرة الليلة تمهيدًا لجولة مفاوضات مع إسرائيل تُعقد غدًا حول آليات تنفيذ خطة ترامب.

في غضون ذلك، بدأت عودة أولية للسكان في قطاع غزة، وفي خان يونس، فتحت البلدية بالفعل الطرق أمام حركة السكان. هكذا يبدو الوضع على الجانب الآخر

وبحسب قناة العربية السعودية فإن وفداً من حركة حماس سيصل إلى القاهرة الليلة - لإجراء المفاوضات.

وتستضيف القاهرة جولة مفاوضات غدًا، يشارك فيها ويتكوف وكوشنر ورون ديرمر، رئيس الشاباك، ووفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، وسيتم تحديد ترتيبات عملية ميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب.

أفادت مصادر مصرية أن إسرائيل ستسلم الوسطاء خرائط المرحلة الأولى من الانسحاب خلال المحادثات غدًا. وبحسب المصادر، ستركز جولة المفاوضات في القاهرة على تحديد آليات وقواعد تنفيذ خطة ترامب.

وأعلنت بلدية خان يونس، أن العمل جار على إزالة الأنقاض وفتح الشوارع في مختلف مناطق المدينة للسماح للمواطنين بالتنقل بين أجزاء المدينة.

