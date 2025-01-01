دميترييف: ويتكوف كان قوة دافعة رئيسية وراء خطة ترامب بشأن غزة

موسكو/وكالات/

أشاد كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بالدور الهام الذي لعبه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في إنجاز خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وكتب دميترييف في منشور عبر منصة "إكس": "كان المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف قوة دافعة محورية وراء خطة ترامب للسلام في غزة، والتي ُوضعت من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط".

وأضاف دميترييف، وهو أيضا الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية أن وسائل الإعلام الأمريكية وعلى رأسها صحيفة "نيويورك تايمز"، "حاولت تشويه سمعة ويتكوف وبالتالي تقويض عملية السلام".

وفي منشور سابق صدر بعد إعلان ترامب عن "استعداد حماس لسلام دائم"، قال دميترييف إن "ترامب وفريقه - بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر – قدّم مساهمة كبيرة في السلام العالمي"، مذكرا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سبق أن أكد دعم روسيا" للخطة الأمريكية.

وكان بوتين أعرب في كلمته في منتدى "فالداي" الدولي للحوار يوم الخميس عن استعداد روسيا لدعم خطة ترامب "بشكل عام"، مضيفا أنه" يجب علينا دراسة الاقتراحات المقدمة بعناية، وبالطبع، شريطة أن يؤدي ذلك إلى الهدف النهائي الذي كنا دائما نتحدث عنه" في إشارة إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

كما أثار بوتين عدة تساؤلات بشأن إدارة قطاع غزة من قبل هيئة دولية، معتبرا أن الخيار الأفضل هو نقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية.