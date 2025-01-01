  1. الرئيسية
المدرب الإسباني الشهير غوارديولا يدعو إلى مظاهرات في برشلونة دعما لفلسطين

السبت 04 أكتوبر 2025 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدرب الإسباني الشهير غوارديولا يدعو إلى مظاهرات في برشلونة دعما لفلسطين



مدريد/وكالات/

جدد المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا دعمه للقضايا الإنسانية العادلة ومساندته للشعب الفلسطيني ضد الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.

ويعرف غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمساندته التامة والمعلنة للشعب الفلسطيني وسبق أن كشف ذلك في الكثير من تصريحاته كما أن عائلته تعتبر من الداعمين القويين لقطاع غزة.

وانتشر فيديو على منصات التواصل لبيب غوارديولا يطالب بدعم أسطول الصمود الذي تحرك منذ أيام قليلة نحو غزة من أجل فك الحصار وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين. 

وقال بيب غوارديولا في مقطع فيديو مصور نشرته الجالية الفلسطينية في كتالونيا وتضمن عدة شخصيات عامة أخرى: "نشهد إبادة جماعية حقيقية، حيث مات آلاف الأطفال وقد يموت المزيد".

وأضاف: "قطاع غزة مدمر وحشود من الناس بلا مأوى بلا طعام أو ماء أو دواء".

وواصل: "المجتمع المدني المنظم وحده من يستطيع إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك بشكل حاسم".

وكانت منتخبات أوروبية عديدة طالبت بإقصاء إسرائيل من تصفيات مونديال 2026 من بينها منتخب إسبانيا.

