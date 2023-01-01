الجهاد الإسلامي: رد “حماس” على خطة ترامب تعبير عن موقف “المقاومة”..

غزة /سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السبت، أن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة هو تعبير عن موقف “قوى المقاومة” الفلسطينية.

وقالت الحركة التي تعد ثاني أكبر الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وتتبع لها “سرايا القدس”: إن “الرد الذي قدمته حركة حماس على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية”.

وأضاف البيان، أن “حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شاركت بمسؤولية في المشاورات التي أدّت لاتخاذ هذا القرار”.

إلى ذلك، أفادت قناة عبرية رسمية، السبت، أن فريق التفاوض الإسرائيلي يستعد لإرسال وفد للتفاوض غير المباشر مع حركة حماس، ضمن خطة ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: “تلقى فريق التفاوض الإسرائيلي تعليمات بالتحضير لإرسال وفد”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأضافت: “يُعدّ مسؤولو الأمن الإسرائيلي قائمة بأسماء السجناء (الفلسطينيين) الذين يُمكن إطلاق سراحهم” ضمن خطة تبادل الأسرى المرتقبة.

ومساء الجمعة، قالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب تناقش في إطار فلسطيني.

وفي تعليقه على رد حماس، قال ترامب، في منشور على حسابه بمنصته “تروث سوشيال”: “بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم”.

وأضاف: “على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، وفي الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك”.

وتابع ترامب: “نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها، الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط”.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم، أعلن ترامب، عن خطة تتألف من 20 بندا، من بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الخطة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع ترامب بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه “يدعم خطة ترامب”، معتبرا أنها “تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.