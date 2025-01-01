  1. الرئيسية
إيران تعلن إعدام ستة أشخاص من مجموعة انفصالية بتهمة التخابر مع إسرائيل

السبت 04 أكتوبر 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن إعدام ستة أشخاص من مجموعة انفصالية بتهمة التخابر مع إسرائيل



طهران / وكالات /

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت، أنها نفذت حكم الإعدام بستة أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة "إرهابية" متعاونة مع إسرائيل، ودينوا بتهمة شن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد.

وقالت السلطات القضائية عبر موقع "ميزان أونلاين"، "نفذ فجر اليوم حكم الإعدام في حق ستة "انفصاليين إرهابيين" ارتكبوا في السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات مستهدفين أمن محافظة حوزستان".

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت إيران، الإثنين، أنها أعدمت رجلا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في أحدث موجة إعدامات تشهدها البلاد منذ عقود.

وحددت إيران هوية الرجل الذي تم إعدامه باسم بهمن تشوبياسل، الذي لم تكن قضيته معروفة على الفور في تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أو لدى النشطاء الذين يتابعون قضايا عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

واتهمت إيران تشوبياسل بعقد لقاءات مع مسؤولين من جهاز الموساد الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان"، وهي الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية في إيران، أن تشوبياسل كان يعمل في "مشاريع اتصالات حساسة" وأبلغ عن "مسارات استيراد أجهزة إلكترونية".

وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، و"مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران"، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم في عام 2025 تجاوز 1000 حالة، مشيرين إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك نظرا لعدم إعلان إيران عن كل حالة إعدام.

