  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم : استشهاد ضابط من جهاز الشرطة أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة

السبت 04 أكتوبر 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم : استشهاد ضابط من جهاز الشرطة أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة



طولكرم/سما/

استشهد ضابط برتبة رائد، مساء الجمعة، أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة في محافظة طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات إن الرائد لؤي جعفر من مرتب مركز شرطة بيت ليد شرق طولكرم، استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة .

وأوضح: أثناء إقامة حاجز شرطي، حضرت مركبة ورفضت الانصياع للتعليمات بالوقوف، واخترق سائقها الحاجز، ما أدى إلى دعس الرائد جعفر، وتعرضه لإصابات خطيرة، حيث تم نقله للمستشفى، ولاحقا أعلن استشهاده.

وقال إنه تمت ملاحقة السائق والقبض عليه، وتوقيفه.

وأكدت الشرطة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه المساس بالأمن، مشددة على أنها لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، وستواصل جهودها في ملاحقة تجار المخدرات وكل من يعبث بأمن الوطن، وفاءً لدماء شهداء المؤسسة الأمنية وحفاظاً على أمن المواطنين واستقرارهم.

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجيّة باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها

بلومبيرغ : حلفاء ترامب في الخليج يسعون لتنفيذ خطة غزة مع حماس أو بدونه

رد حماس ... أن تختار الحركة وسيلة إعدامها ..! اكرم عطا الله

ترامب ينشر موافقة «حماس» على حسابه ويدعو اسرائيل إلى وقف قصف غزة فوراً..

ليبرمان يحذر مواطني إسرائيل : إيران تخطط لمفاجأة وابقوا قرب الملاجئ..

لمنع اسقاط حكومة نتنياهو..محادثة سرية بين البيت الأبيض ولابيد حول بن جفير وسموتريتش

ترامب يمهل حماس حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش للقبول بخطته بشأن غزة ويحذّر من مواجهة “الجحيم” في حال رفضتها

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يوقف عملية احتلال مدينة غزة بأمر من المستوى السياسي

مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الاولى من خطة ترامب

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

3fd02c5a-ed88-414f-a266-4c181ae1e3d1

ترامب ينشر موافقة «حماس» على حسابه ويدعو اسرائيل إلى وقف قصف غزة فوراً..

"حماس" تعلن تسليم ردها على خطة ترامب للوسطاء ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية