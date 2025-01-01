طولكرم : استشهاد ضابط من جهاز الشرطة أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة

طولكرم/سما/

استشهد ضابط برتبة رائد، مساء الجمعة، أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة في محافظة طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات إن الرائد لؤي جعفر من مرتب مركز شرطة بيت ليد شرق طولكرم، استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بملاحقة تجار المواد المخدرة .

وأوضح: أثناء إقامة حاجز شرطي، حضرت مركبة ورفضت الانصياع للتعليمات بالوقوف، واخترق سائقها الحاجز، ما أدى إلى دعس الرائد جعفر، وتعرضه لإصابات خطيرة، حيث تم نقله للمستشفى، ولاحقا أعلن استشهاده.

وقال إنه تمت ملاحقة السائق والقبض عليه، وتوقيفه.

وأكدت الشرطة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه المساس بالأمن، مشددة على أنها لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، وستواصل جهودها في ملاحقة تجار المخدرات وكل من يعبث بأمن الوطن، وفاءً لدماء شهداء المؤسسة الأمنية وحفاظاً على أمن المواطنين واستقرارهم.