القاهرة : استعدادات لمناقشة كيفية تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»

القاهرة /سما/

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري قوله اليوم إن هناك تحضيرات تجري حاليا لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وقال المصدر المطلع إن التحضيرات تجري أيضا لإقامة حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة. تأتي هذه الاستعدادات بعد أن أعلنت حركة حماس في وقت سابق من اليوم موافقتها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، لكنها أعلنت أيضا استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين.

لكن الحركة شددت على أن ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني فإن ذلك يناقش «من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية».