الطقس: أجواء صافية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

السبت 04 أكتوبر 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين، اليوم السبت، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

