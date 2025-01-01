عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 729 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 89 شهيدا منذ فجر الجمعة في قطاع غزة منهم 43 بمدينة غزة و10 بالمنطقة الوسطى و36 شهداء جنوب القطاع.

واستمرت الغارات العنيفة في ظل إعلان حركة حماس استعدادها للتفاوض لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي.

وعمت الاحتفالات اجزاء واسعة من قطاع غزة في أعقاب تسليم حركة حماس ردها على خطة الرئيس الأمريكي.

غزة والشمال

واستهدفت طائرات الاحتلال مركز النور الواقع بين عدد من المدارس المليئة بالنازحين شمال منطقة الجامعات في حي الرمال، غرب مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال ثلاث ربورتات في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل المواطنين في البلدة القديمة بمدينة غزة.

وارتقى اربعة شهداء بعد استهدافهم من قبل الطيران المسيّر بمنطقة الصناعة بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة و الشهداء هم :علي عطا ابو عصر ، حسين علي ابو عصر ، سامي خضر ابو عصر ومهند ممدوح ابو عصر.

وكان ستة مواطنين ارتقوا في غارة اخرى على مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقت شهيدة طفلة ومصابون في غارة من مروحية إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بقصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة مواطنين في محيط دوار مكي وسط مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى ستة شهداء.

وأطلق جيش الاحتلال النار على منازل المواطنين في مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال عمليات تدمير المنازل وسط وجنوب مدينة خان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 63 مواطنا و227 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66288 شهيدًا و169165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13420 شهيدًا و57124 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية مناطق المساعدات 15 شهيدا و80 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى2597 شهيدًا وأكثر من19054 إصابة.