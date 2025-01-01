قآني يكشف: إيران ونصر الله وحماس الخارج لم يكونوا يعلمون بهجوم السابع من اوكتوبر

طهران / وكالات /

كشف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في مقابلة خاصة هذا الأسبوع عن تفاصيل بالغة الأهمية بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واضاف :" لم يكن أي من كبار المسؤولين - لا نصر الله ولا أي شخص في إيران - على علم بالتوقيت الدقيق للهجوم.

وقال: "الأمر المدهش أننا (إيران)، ولا حسن نصر الله ، ولا حتى قادة حماس المركزيين، لم نكن على علم بالتاريخ الدقيق للعملية. عندما أُعلن عن بدء العملية في غزة، كان إسماعيل هنية في طريقه إلى المطار للسفر إلى العراق، وتلقى إشعارًا بذلك في طريق عودته".

وأشار قاآني إلى أنه وصل إلى لبنان في 7 أكتوبر/تشرين الأول لزيارة والتقى بنصر الله، وبعد تلقيه نبأ الهجوم قرر زعيم حزب الله أن ينضم إلى الهجوم.