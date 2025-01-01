ترامب ينشر موافقة «حماس» على حسابه ويدعو اسرائيل إلى وقف قصف غزة فوراً..

واشنطن / وكالات /

ودهبعد إعلان «حماس» قبولها مقترح الرئيس الأمريكي بشأن غزة، نشر دونالد ترامب رد الحركة الفلسطينية على صفحته بمنصة «تروث سوشيال»، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ودعا الرئيس الاميركي إسرائيل إلى وقف قصف غزة فورا حتى يتم اخراج الرهائن مشيرا إلى أن حماس تريد السلام .

وأبدت حماس موافقتها على تسليم الرهائن بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأرجأت مناقشة مستقبل القطاع لحين طرح القضية من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه.

وبُعيد نشر بيان حركة حماس، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، صورة للرئيس الأمريكي وهو يتحدث أمام كاميرا، معلقة عليها بقولها: خلف الكواليس في المكتب البيضاوي: الرئيس ترامب يرد على قبول حماس لخطته للسلام.. تابعونا».

واعتبرت المتحدثة بلسان البيت الأبيض أن رد "حماس" هو قبول بخطة ترامب، قائلة إن ترامب يسجل ردا بالفيديو على رد حماس.

دقائق خلت، ونشر ترامب بيان حركة حماس على صفحته بمنصة «إكس»، بدون تعليق عليه، مما رجح قبوله موافقة الحركة، التي استجابت لمطلبه الأساسي وهو قبول إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وأمهل الرئيس الأمريكي، الجمعة، حماس حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، محذّرا إياها من مواجهة "الجحيم" في حال رفضتها.

رد حماس

وقال بيان للحركة اليوم الجمعة إنه "حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا،، فقد أجرت (..) حماس مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضافت أنه "بعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي: تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه".

وتابعت: "في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".

وجددت حماس "موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي".

وعن ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة قالت حماس "إنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".

الكرة بملعب ترامب

ورأى محللون إسرائيليون أن حركة "حماس" ردت على خطة دونالد ترامب بـ"نعم ولكن" وإن الكرة الان في ملعب ترامب.

وتصدر رد حركة "حماس" عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية ولكن الحكومة الإسرائيلية صمتت عن الرد ربما بسبب عطلة السبت.

واهتم الإعلام الإسرائيلي باستعداد "حماس" لإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين وفقا لخطة ترامب وهي القضية الأهم والأكثر حساسية في إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: نقلت حماس ردا عبر الوسطاء، معبرة عن استعدادها لاتفاق ترامب، لكنها تعول على تغيير بعض الشروط".