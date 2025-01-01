  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تعلن تسليم ردها على خطة ترامب للوسطاء ..

الجمعة 03 أكتوبر 2025 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلن تسليم ردها على خطة ترامب للوسطاء ..



الدوحة / سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان الحركة:

"حرصا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، وحرصا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي:

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإن هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجيّة باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها

هارتس : رفض القيادي في القسام " الحداد" لخطة ترامب يعقد الموقف وضغوطات على حماس لقبول المقترح

بلومبيرغ : حلفاء ترامب في الخليج يسعون لتنفيذ خطة غزة مع حماس أو بدونه

رد حماس ... أن تختار الحركة وسيلة إعدامها ..! اكرم عطا الله

بلينكن يؤكد دعمه خطة ترامب في غزة لكنه يشير الى “ثغرات” يمكن لاسرائيل استغلالها

محكمة أمريكية تنصف "الأونروا" وتقر بحصانتها!

صحيفة لبنانية : مصر متشائمة وتعتقد بان خطة ترامب "الفرصة الأخيرة" قبل اجتياح غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يوجّه رسالة للفلسطينيين: نقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة

البيت الأبيض يهدد : على حماس قبول الخطة أو مواجهة عواقب وخيمة ومأساوية

ترامب يمهل حماس حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش للقبول بخطته بشأن غزة ويحذّر من مواجهة “الجحيم” في حال رفضتها

ليبرمان يحذر مواطني إسرائيل : إيران تخطط لمفاجأة وابقوا قرب الملاجئ..

بلومبيرغ : حلفاء ترامب في الخليج يسعون لتنفيذ خطة غزة مع حماس أو بدونه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية