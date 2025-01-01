  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض يهدد : على حماس قبول الخطة أو مواجهة عواقب وخيمة ومأساوية

الجمعة 03 أكتوبر 2025 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يهدد : على حماس قبول الخطة أو مواجهة عواقب وخيمة ومأساوية



سما / وكالات /

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان الرئيس ترامب أوضح لحماس أنه يجب قبول الخطة المعروضة عليها.

واضافت ان الرئيس ترامب أوضح لحماس أن الخطة مقبولة وأن عليها قبولها وإلا ستكون العواقب وخيمة.

وقالت ان لدى حماس فرصة لقبول الخطة والمضي قدما نحو السلام وإلا ستكون العواقب مأساوية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.

وقال ترمب:أطلب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا".

واضاف "إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حـ.ـمـ.ـاس"

وقال "يجب التوصل إلى اتفاق مع حـ.ـمـ.ـاس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة".

واكد "ان الاتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حـ.ـمـ.ـاس الباقين ..بالنسبة لحـ.ـمـ.ـاس هذه فرصة واحدة أخيرة".

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجيّة باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها

هارتس : رفض القيادي في القسام " الحداد" لخطة ترامب يعقد الموقف وضغوطات على حماس لقبول المقترح

بلومبيرغ : حلفاء ترامب في الخليج يسعون لتنفيذ خطة غزة مع حماس أو بدونه

رد حماس ... أن تختار الحركة وسيلة إعدامها ..! اكرم عطا الله

بلينكن يؤكد دعمه خطة ترامب في غزة لكنه يشير الى “ثغرات” يمكن لاسرائيل استغلالها

محكمة أمريكية تنصف "الأونروا" وتقر بحصانتها!

صحيفة لبنانية : مصر متشائمة وتعتقد بان خطة ترامب "الفرصة الأخيرة" قبل اجتياح غزة

الأخبار الرئيسية

ترامب يمهل حماس حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش للقبول بخطته بشأن غزة ويحذّر من مواجهة “الجحيم” في حال رفضتها

ليبرمان يحذر مواطني إسرائيل : إيران تخطط لمفاجأة وابقوا قرب الملاجئ..

بلومبيرغ : حلفاء ترامب في الخليج يسعون لتنفيذ خطة غزة مع حماس أو بدونه

وزير خارجيّة باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها

الاحتلال الاسرائيلي يقتل عشرات الفلسطينيين بغزة وخان يونس والوسطى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية