البيت الأبيض يهدد : على حماس قبول الخطة أو مواجهة عواقب وخيمة ومأساوية

سما / وكالات /

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان الرئيس ترامب أوضح لحماس أنه يجب قبول الخطة المعروضة عليها.

واضافت ان الرئيس ترامب أوضح لحماس أن الخطة مقبولة وأن عليها قبولها وإلا ستكون العواقب وخيمة.

وقالت ان لدى حماس فرصة لقبول الخطة والمضي قدما نحو السلام وإلا ستكون العواقب مأساوية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.

وقال ترمب:أطلب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا".

واضاف "إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حـ.ـمـ.ـاس"

وقال "يجب التوصل إلى اتفاق مع حـ.ـمـ.ـاس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة".

واكد "ان الاتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حـ.ـمـ.ـاس الباقين ..بالنسبة لحـ.ـمـ.ـاس هذه فرصة واحدة أخيرة".