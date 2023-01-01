حماس تبلغ الوسطاء بأن المشاورات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت

وكالات - سما-

أفاد قيادي في حماس وكالة فراس برس يأن الحركة الفلسطينية ما زالت بحاجة لبعض الوقت لدرس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي يفترض أن تنهي حربا طاحنة مستمرة منذ عامين في القطاع المحاصر والمدمر.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب نفسه.

وقال القيادي في حماس الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الحركة “ما زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وابلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت”.

لكن ترامب أمهل حماس الثلاثاء “ثلاثة إلى أربعة أيام” للقبول بالخطة التي رحبت بها عدة دول عربية وإسلامية وغربية.

من جانبه أعلن عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال في بيان “بدأنا مشاورات والخطة عليها ملاحظات … وسوف نعلن موقفنا من الخطة قريبا”.

وأوضح “نتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية… ونحن جادون في الوصول إلى تفاهمات”. وقال “قررنا مناقشة الخطة الأميركية من منطلق الحرص على وقف حرب الإبادة ووقف المجازر الإسرائيلية المستمرة”.

– لا وجود لمكان آمن –

على الأرض، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني الجمعة إن مدينة غزة تتعرض لقصف جوي ومدفعي كثيف متواصل.

وأضاف أن الضربات الإسرائيلية أدّت إلى مقتل 11 شخصا في مختلف أنحاء القطاع، من بينهم ستة في مدينة غزة نفسها.

واتصلت وكالة فرانس برس بالجيش الإسرائيلي للحصول منه على تعليق.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع هجوما جويا وبريا على كبرى مدن القطاع أجبر مئات الآلاف على الفرار.

وبسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى أجزاء واسعة من القطاع، لا تستطيع وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من التفاصيل أو أعداد الضحايا التي يقدمها الجيش الإسرائيلي أو الدفاع المدني.

ووصف عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الوضع في غزة بأنه “كارثي”، متحدثا عن إجبار الفلسطينيين على النزوح على نحو متكرر في حين أن “الحصول على الغذاء والماء ما زال محدودا”.

وأكدت الأمم المتحدة الجمعة أن لا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أُمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى “أماكن للموت”.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر للصحافيين في جنيف، متحدثا من قطاع غزة إن “فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة… القنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ موقتة تُحول إلى ركام، والخيام… تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج”.

ولاحظت منظمة العفو الدولية أن تصعيد إسرائيل هجومها على مدينة غزة تسبَّبَ بـ”موجة نزوح جماعي كارثية”.

واشارت المنظمة الحقوقية إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين، وكثير منهم سبق أن هُجروا مرات عدة، يُجبرون على النزوح إلى “مناطق مكتظة في الجنوب… تفتقر إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى والبنية التحتية اللازمة للحياة”.

ومع اقتراب الحرب من عامها الثاني، وخسارة مزيد من الأرواح واتساع الدمار، انتقدت التظاهرات التي نُظمت في مختلف أنحاء العالم في الأيام الأخيرة اعتراض إسرائيل أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة.

وقال منظمو الأسطول اعتراض آخر قارب فيه على بُعد حوالى 40 ميلا بحريا من غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها طردت الجمعة أربعة ناشطين إيطاليين كانوا على كتن سفن الأسطول و”الآخرون بصدد الطرد”.

وقدرت إسرائيل أن أكثر من 400 ناشط كانوا على متن سفن الأسطول التي اعترضتها.

– موقفان في حماس –

في الوقت الذي تدرس فيه حماس خطة ترامب، صرّح مصدر فلسطيني مقرب من قيادتها لفرانس برس الأربعاء أنها “تريد تعديل بعض البنود” مثل البند المتعلق بنزع السلاح وإبعاد كوادر حماس والفصائل الأخرى.

وأضاف المصدر أن حماس “أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار عبر عمليات اغتيال داخل وخارج غزة”.

وأفاد مصدر آخر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس بأن الحركة منقسمة بشأن خطة ترامب.

وقيادة الحركة موزعة بين قطاع غزة والخارج، وخصوصا في قطر التي تلعب دور الوسيط الرئيسي مع مصر والولايات المتحدة. ونفذت إسرائيل عمليات اغتيال قضت على عدد كبير من قادة الحركة منذ اندلاع الحرب.

وقال المصدر هناك “رأيان في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة” والرأي الثاني “لديه تحفظات كبيرة على بنود مهمة منها رفض عملية نزع السلاح وإبعاد أي مواطن الى الخارج”.

وتابع المصدر أن هذا الطرف “يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات … حتى لا يتمّ إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم المقاومة”.

وقال هيو لوفات، الباحث السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن قطر ستضغط على حماس للتجاوب مع الخطة، لكن “في النهاية، لا يقتصر الأمر على إقناع قيادة حماس في الدوحة فحسب، بل أيضًا قيادة غزة، بالإضافة إلى أعضاء حماس ومقاتليها في غزة”.

وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتمكن حماس من إقناع الفصائل الأخرى في غزة”.

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية عن استشهاد ما لا يقل عن 66288 فلسطينيا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.