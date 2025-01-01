تركيا تضبط عميلا للموساد كُلّف بالتجسس على ناشط فلسطيني في اسطنبول

انقرة/سما/

أعلنت المخابرات التركية اعتقال مواطن تركي للاشتباه بتعاونه مع الموساد.

وألقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، القبض على المدعو سركان تشيتشك وتشير التقارير إلى أنه جُنّد عبر تطبيق واتساب وأُرسل لمراقبة ناشط فلسطيني في بشكيريا كان ينتقد إسرائيل.

وورد أنه دُفع له 4000 دولار أمريكي بالعملة المشفرة مقابل أربعة أيام من المراقبة، لكنه فشل في تحديد موقع الهدف، وأُلقي القبض عليه في النهاية وهو يحاول دخول مجمع سكني.

ووفقا لمعلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، تبيّن أن تشيتشك كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت.