وزير خارجيّة باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها

الجمعة 03 أكتوبر 2025 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "لا تمثل الوثيقة التي قدمناها"، مؤكداً أنها مجرد إعلان أحادي من الجانب الأمريكي.


وأوضح "دار"، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما طرحه ترامب ليس الوثيقة التي أرسلتها باكستان مع شركائها، مشيراً إلى وجود نقاط أساسية لم تُدرج بعد. وأكد أن الخطة الأمريكية المؤلفة من 20 بنداً هي إعلان أمريكي فقط، بينما أصدرت بلاده بياناً مشتركاً بالنيابة عن ثماني دول بشأن الخطة، بما يعكس التزامها بها كأساس يمكن البناء عليه.


وشدّد الوزير على أن الأولويات المباشرة للخطة المقترحة تتمثل في وقف إطلاق النار، ووقف نزيف الدماء، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة النازحين.


وفي وقت سابق ، كشف  موقع "أكسيوس" الأمريكي  أن الخطة التي عُرضت على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي تبناها ترامب بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل عليها تعديلات جوهرية.


كما نقل الموقع عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من الدول العربية والإسلامية، أبدوا غضبهم من التغييرات الأخيرة التي طرأت على الخطة الأمريكية. وفي هذا السياق، عقد مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر اجتماعاً مطولاً استمر ست ساعات مع نتنياهو ومستشاره المقرب رون ديرمر.

