صحيفة لبنانية : مصر متشائمة وتعتقد بان خطة ترامب "الفرصة الأخيرة" قبل اجتياح غزة

بيروت /سما/

تبدي مصر تشاؤما متزايدا حيال نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وذكرت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية أن مسؤولين أمريكيين كبارًا أبلغوا نظراءهم في القاهرة أن الخطة تُمثل الفرصة الأخيرة قبل أن تُطلق إسرائيل العنان لعملية عسكرية شاملة في قطاع غزة تهدف إلى القضاء على حماس والفصائل الأخرى تمامًا.

بحسب المصدر، فإن "واشنطن ترفض مناقشة أي ملاحظات من حماس أو الفصائل"، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، أو تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، أو آليات الحكم في اليوم التالي.

ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنّ هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها في خطّة ترامب، مشيراً، في أثناء كلمة له في «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أنّ الخطّة تحتاج إلى مزيد من المناقشات، لا سيّما حول آليات تنفيذها، وخصوصاً ما يتعلّق بالحكم والترتيبات الأمنية.

وفي حين يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة، اتصالاتهم بمشاركة تركية، قالت الصحيفة أنّ بعض الملاحظات الفلسطينية الأوّلية على الخطّة نُقلت بشكل مباشر إلى الرئيس الأميركي، في أثناء اتّصاله مع أمير قطر، تميم بن حمد، مساء أمس.

تفيد التقديرات بأنّ حماس لن ترفض الخطّة بالمطلق، بل ستسعى إلى تعديل بعض بنودها، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديداً لجوهرها، وهو ما يفسّر اللهجة الحادّة التي تعتمدها الإدارة الأميركية في تصريحات مسؤوليها.

وتُفهم هذه التصريحات على أنها رسالة مباشرة بأنّ الهامش التفاوضي ضيّق للغاية، إن لم يكن معدوماً.