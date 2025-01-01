الاحتلال الاسرائيلي يقتل عشرات الفلسطينيين بغزة وخان يونس والوسطى

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٢٨ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٥ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة منهم ١٩ بمدينة غزة و ١٧ بالمنطقة الوسطى و ٢٩ شهداء جنوب القطاع.

غزة والشمال

وفجّر الاحتلال الإسرائيلي خمس عربات عسكرية مفخخة، ما أدى إلى تدمير منازل المواطنين في منطقتي النفق والشيخ رضوان بمدينة غزة.

وألقت طائرات مسيرة قنابل حارقة على منازل المواطنين في منطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

كما تقدمت الدبابات باتجاه مخيم الشاطيء وفي محيط مشفى الشفاء وقامت بتفجير عربات مفخخة قبل تراجعها.

وسط القطاع.

وارتقى اربعة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من التحلية في شارع البركة جنوب دير البلح.

واعلنت أطباء بلا حدود استشهاد أحد موظفيها وإصابة اربعة آخرين بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف حافلة كانت في طريقها إلى مشفاها الميداني في دير البلح.

وقالت ان موظفيها الذين استهدفتهم القوات الإسرائيلية في دير البلح كانوا يرتدون سترات أطباء بلا حدود.

واستشهد الشاب عبد الله الشبلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها قبل أشهر نتيجة قصف إسرائيلي سابق استهدف منزله شمال مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة

جنوب قطاع غزة

وارتقى عدد من الـ شهداء ومصابون في غارات من مسيرات إسرائيلية على مركبات في محيط شارع 5 في مواصي خان يونس.

واستشهد مواطن ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس.

ونفذت قوات الاحتلال غارات جوية وعمليات نسف وقصف جوي ومدفعي إسرائيلي طوال ساعات الليل في وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٧ مواطن و ٢٢٢ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٦٢٢٥ شهيدًا و ١٦٨٩٣٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٣٤٥٧ شهيدًا و ٥٦٨٩٧ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية مناطق المساعدات شهيدان و ٤٤ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٥٨٢ شهيدًا وأكثر من ١٨٩٧٤ إصابة.