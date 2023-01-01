  1. الرئيسية
محكمة أمريكية تنصف "الأونروا" وتقر بحصانتها!

الجمعة 03 أكتوبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة أمريكية تنصف "الأونروا" وتقر بحصانتها!



واشنطن / وكالات /

قضت محكمة أمريكية في نيويورك برفض الدعوى المرفوعة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن الوكالة تتمتع بالحصانة القضائية.

وجاء هذا القرار من القاضية الفيدرالية أناليسا توريس، التي قضت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى المقدمة من عائلات نحو 100 ضحية من هجوم 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تطالب بتعويضات قدرها مليار دولار بحجة مساعدة الأونروا لحركة حماس.

ويخالف القرار الموقف الرسمي الذي أعلنته وزارة العدل الأمريكية في أبريل الماضي، عندما أكدت في خطاب رسمي أن الأونروا "ليست محصنة" ضد هذه الدعوى، واصفة دور الوكالة بأنه "مساهم في الجرائم الشنيعة" التي ارتكبت في ذلك الهجوم.

إلا أن القاضية توريس أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الأونروا، كونها جهازا تابعا للأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها، وتتمتع بالحماية القضائية.

من جهة أخرى، أعرب محامي العائلات المدعية، جافرييل مايرون، عن استيائه من القرار، معتبرا أن المحكمة "أخطأت في تفسير الحجة الأساسية" التي قدموها. وأكد أنهم سيلجؤون إلى الاستئناف، واصفا قرار القاضية بأنه "خاطئ" مع التأكيد على احترامه للقضاء.

