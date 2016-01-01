  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المرشد الروحي السابق لترامب يعترف بالذنب في قضية اعتداء جنسي على قاصر

الجمعة 03 أكتوبر 2025 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرشد الروحي السابق لترامب يعترف بالذنب في قضية اعتداء جنسي على قاصر



واشنطن / وكالات /

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية أن روبرت بريستون موريس، المرشد الروحي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر بالذنب في تهم الاعتداء الجنسي على قاصر.

 

وذكر مكتب المدعي العام: "أقر مؤسس كنيسة ضخمة في تكساس (روبرت بريستون موريس) بالذنب في 5 تهم تتعلق بأفعال فاحشة أو غير لائقة مع طفلة وقعت في ثمانينيات القرن الماضي. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، حكم على موريس بالسجن 10 سنوات مع وقف التنفيذ، على أن يقضي الأشهر الستة الأولى في سجن مقاطعة أوساج".

ووفقا لمكتب المدعي العام، في ديسمبر 1982، سافر موريس، البالغ من العمر آنذاك 21 عاما، إلى هوميني، أوكلاهوما، كواعظ متجول، حيث اعتدى جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما. وعلى مدار السنوات الأربع التالية، واصل الواعظ اعتداءه الجنسي على الضحية.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن ترامب عين موريس في لجنته الاستشارية للإيمان الإنجيلي خلال حملته الرئاسية عام 2016. كما عينه مرشدا روحيا له.

الأكثر قراءة اليوم

تحت قيادة "مجلس السلام".. الكشف عن خطة "جيتا" لإدارة غزة

واشنطن تحدد شروط اربعة لاستسلام ايران قبل الدخول في حرب جديدة …

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الخطّة كتبها هواة وواشنطن رفضت تعديلات طلبها القادة العزل واستجابت لتعديلات نتنياهو ..

“المرصد” يكشف معلومات جديدة حول محاولة اغتيال بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.. من وضع له السم؟

صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول

قوة خاصة اسرائيلية تختطف ابنة مدير المشافي الميدانية في مواصي جنوب قطاع غزة

على بعد 9 اميال فقط ..مصادر: سفينة "ميكينو" تنجح بكسر الحصار وتدخل مياه غزة الإقليمية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يقتل عشرات الفلسطينيين بغزة وخان يونس والوسطى

محكمة أمريكية تنصف "الأونروا" وتقر بحصانتها!

بلينكن يؤكد دعمه خطة ترامب في غزة لكنه يشير الى “ثغرات” يمكن لاسرائيل استغلالها

بوتين يشكك في ملاءمة توني بلير لرئاسة هيئة دولية لإدارة قطاع غزة: “ليس معروفا كصانع سلام”

هارتس : رفض القيادي في القسام " الحداد" لخطة ترامب يعقد الموقف وضغوطات على حماس لقبول المقترح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية