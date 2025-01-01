الرئيس الكولومبي يقترح نقل مقر مجلس الأمن إلى قطر

كتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تعليقا على أمر ترامب حول أمن قطر ومكانتها٫ أنه يتفق مع الولايات المتحدة في هذه المسألة.

وكتب على منصة "إكس" يوم الخميس، "يمكن أن تكون قطر وسيطا فعالا في النزاعات المسلحة، أعرف أميرها وشعبها وأعرف عن تجربتها، أنا شخصيا وضعت وساطة قطر في الصراع الخليجي في كولومبيا، المستمدة من الاقتصادات غير المشروعة".

وأضاف، "أقترح على الأمم المتحدة أن يكون مقر مجلس الأمن، لذلك مؤقتا، في قطر كما كتبت من قبل، وبهذه الطريقة فقط لن يتم انتهاك الحق في الانتماء والتصرف في مجلس الأمن كما انتخبته أغلبية ساحقة من الأمم".

وختم، "أقترح على قطر أن تبدأ جهود الوساطة بضمان أن يتمكن سكان غزة من تناول الطعام".