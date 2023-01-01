  1. الرئيسية
بلينكن يؤكد دعمه خطة ترامب في غزة لكنه يشير الى “ثغرات” يمكن لاسرائيل استغلالها

الجمعة 03 أكتوبر 2025 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يؤكد دعمه خطة ترامب في غزة لكنه يشير الى “ثغرات” يمكن لاسرائيل استغلالها



وكالات / سما/

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد جو بايدن، عن دعمه لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، معربا عن الأمل في تنفيذها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال وجود “ثغرات” فيها.
وقال بلينكن في بودكاست للمدعي العام الفدرالي السابق بريت بهارارا بُثّ الخميس “أعتقد أن هذا يبعث بعض الأمل. أتمنى أن تُقبل هذه الخطة وتُعتمد وتُطبق بالكامل”.
وأضاف “أنها بشكل اساسي الخطة التي وضعناها خلال عدة أشهر وتركناها في أحد الأدراج للإدارة الجديدة”.
وتنص الخطة التي كشفها ترامب الاثنين على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي النزاع على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

 

وتتألف الخطة من عشرين بندا منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وقالت حماس إنها تدرس الخطة.
لكن وزير الخارجية السابق أقرّ أيضا بالمخاطر الكامنة في الخطة، ولا سيما تمكين إسرائيل من أن تحدد بنفسها متى يسمح لها الوضع بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.

 

وقال بلينكن عن إسرائيل “هناك ثغرات يمكنهم استغلالها إن أرادوا”.
توجه بلينكن مرات عددية إلى الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023، محاولا الضغط على الجانبين للموافقة على وقف لإطلاق النار.
ووافقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير في اليوم الأخير من ولاية بايدن بدعم من المبعوث الخاص الجديد لترامب، ستيف ويتكوف.
وفي آذار/مارس استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة ومنعت دخول المواد الغذائية، مما أدى إلى وضع إنساني كارثي دفع الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة في أجزاء من القطاع المدمر.

