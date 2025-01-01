بوتين يشكك في ملاءمة توني بلير لرئاسة هيئة دولية لإدارة قطاع غزة: “ليس معروفا كصانع سلام”

موسكو/وكالات/

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه في مدى ملاءمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتولي رئاسة هيئة دولية مقترحة لإدارة قطاع غزة.

وأشار بوتين إلى أن بلير “ليس معروفًا كصانع سلام”، رغم وصفه إياه بـ”السياسي المتمرس الذي يملك آراءه الخاصة”.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نادي “فالداي” الدولي للحوار، حيث سُئل عن التقارير التي تحدثت عن احتمال تعيين بلير على رأس كيان انتقالي لإدارة غزة ضمن خطة أمريكية. وقال بوتين: “أعرفه شخصيًا. بل إنني زُرتُه في منزله، وبتُّ ليلةً عنده. وفي الصباح، جلسنا نحتسي القهوة ونحن نرتدي البيجامات، وهكذا دواليك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الاثنين، خطة من 20 نقطة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وتنص الخطة، من بين جملة أمور، على وقف فوري لإطلاق النار بشرط إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة.

كما تنص الخطة على أن حركة حماس و”الفصائل الأخرى” يجب أن توافق على عدم المشاركة في إدارة قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبحسب المقترح، ستنقل السيطرة على القطاع إلى سلطة تقنية (تكنوقراطية) تحت إشراف هيئة دولية.

ووفقًا للخطة، سيضم “مجلس السلام” الرئيس ترامب نفسه، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى.