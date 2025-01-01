  1. الرئيسية
حماس: هناك ملاحظات على مقترح ترامب وسننشر موقفنا قريبا بما يخدم شعبنا..

الجمعة 03 أكتوبر 2025 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، "أن الحركة تدرس المقترح الأمريكي لكنها ستفعل ذلك بوتيرتها الخاصة ودون أي إملاءات خارجية، لدينا ملاحظات على الخطة الأمريكية، وسننشر موقفنا منها قريبًا.

واضاف "تلقينا الخطة المنسوبة إلى ترامب مساء الاثنين الماضي. وفي اليوم الثاني من استلام الخطة، بدأنا مشاورات داخلية وخارجية.

مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية فيها بعض الملاحظات، وسننشر موقفنا منها قريبًا..."لا نتصرف بمنطق أن الوقت سيفٌ مسلطٌ على رقابنا. سننشر موقفنا من الخطة قريبًا جدًا، ولن يطول الأمر".

وقال: "نحن على تواصل مع الوسطاء والجهات العربية والإسلامية، ونحن جادون في التوصل إلى تفاهم"، مضيفًا أن دافعنا الرئيسي هو وقف الدمار الجماعي".

