مفوض الأونروا "لازاريني" : إسرائيل تخطط لارتكاب مجازر جماعية في مدينة غزة

وكالات / سما/

حذر فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا " من ان اسرائيل تخطط لمجزرة في مدينة غزة .

وقال لازاريني في تصريحات له ان وصف حكومة إسرائيل لما يقارب 250 ألف شخص محاصرين حاليًا في مدينة غزة وشمالها بأنهم "إرهابيون أو داعمون للإرهاب" هو تصريح يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة النطاق: قتل المزيد من النساء والأطفال وكبار السن والفئات الضعيفة غير القادرة على الخروج.

واضاف لازاريني " لا أحد يملك الحق في قتل المدنيين.

ولا يمكن الاستمرار في التسامح ضمنيًا مع الجرائم الدولية المستمرة في غزة"..

وتابع " المزيد من التقاعس سيؤدي إلى مزيد من التواطؤ فيما خلصت إليه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالفعل بأنه إبادة جماعية"..