  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مفوض الأونروا "لازاريني" : إسرائيل تخطط لارتكاب مجازر جماعية في مدينة غزة

الخميس 02 أكتوبر 2025 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا "لازاريني" : إسرائيل تخطط لارتكاب مجازر جماعية في مدينة غزة



وكالات / سما/

حذر  فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا " من ان اسرائيل تخطط لمجزرة في مدينة غزة .

وقال لازاريني في تصريحات له ان وصف حكومة إسرائيل لما يقارب 250 ألف شخص محاصرين حاليًا في مدينة غزة وشمالها بأنهم "إرهابيون أو داعمون للإرهاب" هو تصريح يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة النطاق: قتل المزيد من النساء والأطفال وكبار السن والفئات الضعيفة غير القادرة على الخروج.

واضاف لازاريني " لا  أحد يملك الحق في قتل المدنيين.

ولا  يمكن الاستمرار في التسامح ضمنيًا مع الجرائم الدولية المستمرة في غزة"..

وتابع " المزيد من التقاعس سيؤدي إلى مزيد من التواطؤ فيما خلصت إليه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالفعل بأنه إبادة جماعية"..

الأكثر قراءة اليوم

تحت قيادة "مجلس السلام".. الكشف عن خطة "جيتا" لإدارة غزة

البحرية الإسرائيلية تقتحم سفن أسطول الصمود وتعتقل ناشطين.. تركيا تعتبرها “جريمة حرب” وإسبانيا تشكل وحدة مراقبة

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الخطّة كتبها هواة وواشنطن رفضت تعديلات طلبها القادة العزل واستجابت لتعديلات نتنياهو ..

صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول

“المرصد” يكشف معلومات جديدة حول محاولة اغتيال بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.. من وضع له السم؟

على بعد 9 اميال فقط ..مصادر: سفينة "ميكينو" تنجح بكسر الحصار وتدخل مياه غزة الإقليمية

قوة خاصة اسرائيلية تختطف ابنة مدير المشافي الميدانية في مواصي جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن تحدد شروط اربعة لاستسلام ايران قبل الدخول في حرب جديدة …

البيت الأبيض : ترامب يرغب في سماع رد حماس حول خطته في غزة قريبا

تحت قيادة "مجلس السلام".. الكشف عن خطة "جيتا" لإدارة غزة

الجبهة الشعبية تدعو لعقد لقاء وطني عاجل للرد الموحد على خطة ترامب

أسطول الصمود" ينشر أسماء سفنه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية