  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس هيئة استعلامات مصر: أتوقع موافقة حماس على خطة ترامب مع تحفظات

الخميس 02 أكتوبر 2025 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس هيئة استعلامات مصر: أتوقع موافقة حماس على خطة ترامب مع تحفظات



القاهرة /سما/

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، إن حركة حماس تدرس بجدية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، متوقعا أن توافق الحركة عليها "مع بعض التحفظات".

وفي تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، حذر رشوان من أن رفض حماس للخطة ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول أن أي تهديد للأمن القومي المصري "سيفتح الأبواب على جحيم إقليمي".

كما وصف بيانات التيارات الإخوانية بشأن خطة ترامب بأنها "حمقاء"، مشددا على أن "التعامل مع المرحلة المقبلة يتطلب واقعية سياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتنص خطة ترامب التي كشف عنها الإثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وخروج  مقاتلي حماس من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتنسحب إسرائيل تدريجيا من القطاع بموجب الخطة، إلا أنها تحتفظ "بحزام أمني"، وفق الخطة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميريكة أن حركة حماس أبدت انفتاحا على خطة ترامب، لكنها طلبت مهلة إضافية لدراسة تفاصيلها، في ظل ضغوط مكثفة من دول عربية وإسلامية لإقرار المقترح.

وبحسب وسطاء مطلعين على المحادثات، أعربت الحركة عن تحفظات على عدة بنود، أبرزها الشرط المتعلق بنزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية، وهو مطلب سبق أن رفضته مرارا.

كما أبلغت الحركة الوسطاء بصعوبة تنفيذ بند الإفراج عن جميع الرهائن البالغ عددهم 48 خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال بعدد من الفصائل المسلحة الأخرى التي تحتجز بعضهم.

الأكثر قراءة اليوم

تحت قيادة "مجلس السلام".. الكشف عن خطة "جيتا" لإدارة غزة

سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين قاتل بمدينة غزة..

البحرية الإسرائيلية تقتحم سفن أسطول الصمود وتعتقل ناشطين.. تركيا تعتبرها “جريمة حرب” وإسبانيا تشكل وحدة مراقبة

مُحلِّلٌ إسرائيليٌّ: الخطّة كتبها هواة وواشنطن رفضت تعديلات طلبها القادة العزل واستجابت لتعديلات نتنياهو ..

صحيفة أمريكية : حماس منفتحة على خطة ترامب لكنها تطالب بضمانات قبل القبول

“المرصد” يكشف معلومات جديدة حول محاولة اغتيال بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.. من وضع له السم؟

كاتس في تصريحات دموية : من سيبقى من الفلسطينيين في مدينة غزة سيُصنف كـ”مقاتل” وسيتم قتله..

الأخبار الرئيسية

واشنطن تحدد شروط اربعة لاستسلام ايران قبل الدخول في حرب جديدة …

البيت الأبيض : ترامب يرغب في سماع رد حماس حول خطته في غزة قريبا

تحت قيادة "مجلس السلام".. الكشف عن خطة "جيتا" لإدارة غزة

الجبهة الشعبية تدعو لعقد لقاء وطني عاجل للرد الموحد على خطة ترامب

أسطول الصمود" ينشر أسماء سفنه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية فجر اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية