بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل على خلفية اعتراض أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الخميس 02 أكتوبر 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروكسل/وكالات/

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الخميس أنه استدعى سفيرة إسرائيل على خلفية توقيف سبعة مواطنين بلجيكيين كانوا على متن سفن أسطول الصمود المتوجه إلى غزة والذي اعترضته البحرية الإسرائيلية.

وأوضح أمام البرلمان البلجيكي "إن الطريقة التي اعترضوا فيها ومكان الاعتراض في المياه الدولية أمر غير مقبول، لذا استدعيت السفيرة".

وكانت الخارجية الإسرائيلية أكدت أنه تم اعتراض جميع السفن المشاركة في أسطول الصمود، وأنه لم تنجح أي من سفن أسطول مساعدات غزة في محاولتها الوصول للقطاع.

قال أسطول الصمود العالمي ان الاحتلال الإسرائيلي اعترض سفن القافلة السلمية بالمياه الدولية واختطف مئات المتطوعين.

واكد ان أكثر من 443 متطوعا من 47 دولة محتجزون بشكل غير قانوني بعد اعتراض إسرائيل للأسطول.

واضاف ان المشاركين تعرضوا للهجوم بمدافع المياه ورشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم.

وقال ان اعتراض قافلة الصمود في المياه الدولية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين في الأسطول وإطلاق سراحهم فورا.

في نفس السياق، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن السفن التابعة لأسطول الصمود العالمي، التي تم اعتراضها من قبل جيش الاحتلال أثناء توجهها إلى قطاع غزة، قد وصلت إلى قاعدة سلاح البحرية في مدينة أسدود.

