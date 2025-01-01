  1. الرئيسية
البيت الأبيض : ترامب يرغب في سماع رد حماس حول خطته في غزة قريبا

الخميس 02 أكتوبر 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض : ترامب يرغب في سماع رد حماس حول خطته في غزة قريبا



واشنطن / وكالات /

قال البيت الأبيض لفوكس نيوز ان خطة وقف الحرب في غزة مقبولة ونتوقع أن تقبلها حماس لنمضي قدما نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

واضاف ان ترامب وفريقه عملا دون كلل من أجل وضع خطة السلام في غزة.

واكد البيت الابيض"واثقون من أن الرئيس ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس وفريقه عمل بجد على الخطة التي لاقت استحسانا عالميا"

واكد ان الرئيس ترامب أوضح أنه يرغب في سماع رد حماس قريبا ونتوقع ونأمل أن تقبل الخطة التي اقترحها ويتكوف

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماس وقال"ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام".

واضاف" ان أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله".

وقبل مغادرة البيت الأبيض، ذكر أنه "في انتظار حماس، لقبول مقترحات السلام".

