وزير خارجية إيطاليا: الفلسطينيون ليسوا حماس وإسرائيل تجاوزت كثيرا حق الدفاع عن النفس

روما/ وكالات/

في جلسة إحاطة صباح يوم الخميس لمجلس النواب الإيطالي عن غزة، شدد وزير الخارجية أنطونيو تاياني على أن الفلسطينيين “ليسوا حركة حماس"، التي تستخدمهم كـ "دروع بشرية"، وأنهم "عانوا بشدة من رد فعل إسرائيل الذي تجاوز بشكل كبير حق الدفاع عن النفس". حسب "آكي".

وقال تاياني: “الوضع الإنساني في غزة غير مقبول؛ يجب أن تنتهي هذه المذبحة”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن المسار نحو السلام “لن يكون سهلاً”، مضيفا “لكن إذا كان لدى جميع الأطراف الرئيسية، الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية المسؤولة والسلطة الفلسطينية نفسها، القوة والبصيرة لمتابعة هذا المسار حتى النهاية، قد تحدث نقطة تحول تغيّر تاريخ الشرق الأدنى”.